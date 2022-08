OL : Rayan Cherki doit maintenant se lancer

En prolongeant son contrat d’une saison plus d’une deuxième en fonction de certaines performances, Rayan Cherki a mis le jeu au centre de son projet avec l’OL. A 19 ans, le Lyonnais reste jeune mais peut désormais compter sur certains soutiens au sein du vestiaire.

Voir une officialisation de contrat être annoncée lors d’une conférence de presse d’après-match n’est pas anodin. Comme Maxence Caqueret ou Anthony Lopes avant lui, Rayan Cherki aurait pu avoir droit à une conférence en bonne et due forme du côté du centre d’entraînement de l’OL. Mais, l’attente avait été trop longue et le jeune Lyonnais reste un cas à part. Pour cette prolongation de contrat jusqu’en 2024 ou, espérons le jusqu’en 2025, le club a donc décidé de casser ses codes.

Deux jours après avoir soufflé ses 19 bougies printemps, Rayan Cherki s’est offert un joli cadeau d’anniversaire, qu’il aurait bien voulu fêter "avec un but face à Troyes". "Je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire jusque-là, a-t-il expliqué devant les journalistes vendredi. Donc je voulais rester dans mon club de coeur et je pense que les prochaines saisons nous réservent de belles choses."

18 titularisations en 68 matchs

Entre l’OL et Cherki, c’est une histoire d’amour comme on en connait tant. Des désirs passionnés couplés à une certaines déceptions liées à réalité, celle du terrain. Après avoir explosé aux yeux de tous un soir de Coupe de France à seulement 16 ans, Rayan Cherki était voué à devenir le nouveau chef de file de l’OL, lui le phénomène de précocité. Et puis la machine s’est finalement enrayée avec des "mauvais choix de (sa) part" et un temps de jeu famélique entre désir de protéger le joueur et concurrence au sein de l’effectif.

A 19 ans, Rayan Cherki donne l’impression d’avoir déjà vécu mille vies au sein de son club formateur mais comme l’a si bien rappelé Bruno Cheyrou vendredi, il reste encore un talent brut à polir. Dans cette nouvelle société, football et patience ne font pourtant jamais vraiment bon ménage. "Le plus important n’est pas de savoir si Rayan va débuter le prochain match mais comment il va aider le club, a détaillé le chef de la cellule de recrutement. Il aurait certainement été le plus heureux s’il avait marqué ce (vendredi) soir même s’il n’était pas titulaire. Il faut avoir une vision avec de la hauteur même si c’est difficile."

Bosz et Cherki ont un plan

En prolongeant pour une saison plus une en option, Rayan Cherki a montré son amour pour le club mais aussi mis ce fameux projet sportif au sein de son évolution. Avec deux entrées tardives contre Ajaccio et Troyes, le joueur offensif lyonnais continue de jouer les jokers de luxe avec des moyennes de jeu oscillant autour des vingt minutes. Pour un joueur souhaitant "prouver qu’il a sa place dans le onze titulaire", c’est assez maigre pour convaincre Peter Bosz. Contre Troyes, il a montré l’étendue de son talent en l’espace de quelques minutes avec une barre et toujours ce grain de magie dès qu’il touche le ballon mais ces quelques minutes lui desservent aussi, à vouloir montrer trop, trop vite.

On dit le coach de l’OL et son joueur loin d’être sur la même longueur d’ondes pourtant il semblerait bien qu’un plan de bataille a été fixé entre les deux hommes avec "un curseur pour que je puisse grappiller le plus de temps de jeu". A 19 ans et même s’il a pris du retard, Rayan Cherki représente l’avenir du club et doit redevenir ce symbole de la formation à la lyonnaise qu’il était à ses débuts en professionnels, avant de voir son pote Caqueret ou Castello Lukeba et Malo Gusto lui voler la vedette.

Les grands frères Lacazette et Tolisso

Vendredi, le gamin de Lyon a montré une vraie maturité face à la presse. Il a pesé ses mots tout en faisant amende honorable sur son début de carrière. La blessure contractée en février dernier semble l’avoir fait grandir comme joueur mais surtout comme jeune homme. Depuis son retour à l’entraînement, début juillet, Cherki n’a peut-être pas retrouvé le niveau qu’il espérait et continue de forcer certains gestes. Mais, il y va "étape après étape" et c’est peut-être bien là le principal changement. Après avoir monté les marches deux par deux, le numéro 18 veut prendre son temps, même si ce n’est pas vraiment le maître mot dans une carrière de footballeur.

Néanmoins, il peut désormais compter sur certains cadres pour y parvenir et épurer ce jeu qui fait aussi bien se lever de sa chaise que grincer des dents. En bon capitaine, Alexandre Lacazette l’a pris sous son aile et c’est une différence par rapport aux années passées. Il y a désormais à l’OL des leaders qui connaissent cet environnement lyonnais et ça ne peut être que bénéfique pour Cherki. "On sait que ces joueurs ont marqué l’histoire du club. Le fait que Bruno, Vincent (Ponsot) et le président aient ramené des anciens comme Alexandre et Coco est une très bonne chose pour nous afin de nous encadrer. On discute beaucoup, on échange beaucoup sur mes qualités et mes défauts. Ils ont énormément à m’apporter au quotidien pour pouvoir progresser au maximum."

Après les tumultes et pression liées à cette prolongation de contrat qui tardait à venir, Rayan Cherki peut désormais jouer l’esprit libéré, qu’importe ce qu’il peut dire. A Lyon, il y a désormais cette saison tous les ingrédients pour permettre à Cherki de grandir avec comme désir "cette envie de gagner avec son club de coeur et de remettre l’OL et son ADN à sa place." Mais seul le terrain livrera sa vraie vérité que ce soit collectivement ou individuellement.