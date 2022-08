Monterrey - OL (0-4) : les Fenottes remportent déjà un trophée

Wendie Renard et les Fenottes (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Facile vainqueur (4-0) de Monterrey, dans la nuit de samedi à dimanche, l’OL a remporté la Women’s International Champions Cup. Lindsey Horan, auteure d'un doublé, Signe Bruun et Sara Däbritz sont les buteuses.

Il n’y a pas eu match dans cette finale de Women’s International Champions Cup. Parti aux Etats-Unis avec l’ambition de remporter déjà un premier trophée, l’OL n’a pas failli dans sa mission et n’a laissé que des miettes à Monterrey. Après avoir dû faire preuve de caractère lors de la demi-finale contre Chelsea, les Fenottes n’ont pas vécu pareil tracas lors de la finale avec un large succès contre le club mexicain (4-0).

Pour la deuxième fois de son histoire, le club lyonnais remporte donc la compétition et se met dans les meilleures dispositions avant d’affronter le PSG pour le Trophée des championnes dans une semaine à Dunkerque. Face à Monterrey, Sonia Bompastor avait décidé de ne pas reconduire le même onze que face à Chelsea, histoire de donner du temps de jeu et du rythme à tout le monde. Melvine Malard et Daniëlle van de Donk étaient par exemple alignées aux avant-postes, Eugénie Le Sommer s’asseyant sur le banc. Mais dans ce tournoi organisé à Portland, c’est bien la régionale de l’étape qui s’est la plus illustrée dans cette semaine américaine.

Premier but pour Däbritz

L’air de Portland et cette pelouse du Providence Park qu’elle connait si bien, on fait de Lindsey Horan la meilleure Lyonnaise de la Women’s International Champions Cup. Déjà auteure d’un sublime coup-franc contre Chelsea, la milieu américaine a remis ça en finale avec un doublé en quatre minutes. D’abord sur penalty (39e) puis en reprenant d’une belle volée un centre de Malard (43e). Deux buts juste avant la pause qui ont fait très mal à Monterrey qui ne s’en est jamais vraiment remis.

Ce n’est pas le premier but de Sara Däbritz avec l’OL (53e) qui a arrangé les affaires des Mexicaines qui ont fini de couler juste après l’heure de jeu et une réalisation de Signe Bruun, qui venait juste de rentrer. Dans sa quête d’un triplé dans cette nouvelle saison, l’OL a posé les fondations de ce parcours qui s’annonce long.