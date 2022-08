Fréjus - OL (2-0) : cruelle première pour la réserve

Tombée sur une formation de Fréjus réaliste à défaut d'être dominante, la réserve de l'OL s'est inclinée 2 à 0 samedi en ouverture du championnat de National 2.

La saison ne pouvait pas plus mal débuter pour la réserve de l'OL. En déplacement sur le terrain de l'Etoile Fréjus-Saint-Raphaël samedi, elle a encaissé un but après seulement 22 secondes de jeu. Le malheureux Philippe Boueye, capitaine du jour, a marqué contre son camp. La suite fut de meilleur acabit pour le groupe de Gueïda Fofana. Jamais mis en danger après la pause, il a monopolisé globalement le ballon, mais sans réussir à se montrer menaçant devant les cages adverses hormis sur la frappe de Djibrail Dib à la 38e minute de jeu, et dans la foulée avec Sekou Lega et Gaël Nsombi (39e).

Une équipe de l'OL peu dangereuse

Après la pause, les jeunes Rhodaniens ont eu toujours autant de difficultés à s'approcher des buts varois, et ce malgré quelques coups de pied arrêtés intéressants (Noam Bonnet sur corner 66e). Pas beaucoup plus dangereux mais plus réaliste, Fréjus a doublé la mise à la 87e pour s'offrir un premier succès sur cet exercice 2022-2023. Même s'ils n'ont pas démérité, les Lyonnais se sont confrontés à ce football plus exigeant sur tous les points.

Lors de la 2e journée, les Gones accueilleront le FC Sète samedi 27 août à 18 heures. Il faudra essayer de prendre des points lors de ce premier match à domicile pour ne pas tout de suite se faire distancer, alors qu'à l'issue de la saison, cinq équipes minimum seront reléguées en National 3 (plus les deux moins bons 11es).

Le 11 de l'OL : Bengui - Augarreau, Boueye ©, M. Sarr, Iala - Bonnet, Halifa, El Arouch - Dib, Lega, Nsombi.

Le banc : Vita, Degorce, Bounaas, C. El Djebali, Lagha.