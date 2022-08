OL - WICC : les Fenottes renversent Chelsea et filent en finale

Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (crédit : David Hernandez)

Mené 2-0 jusqu’à un quart d’heure de la fin, l’OL a trouvé les ressources mentales pour revenir au score. Les Fenottes ont éliminées Chelsea lors de la séance de tirs au but et filent en finale.

Sonia Bompastor aurait certainement préféré ne pas vivre ce genre de tracas mais l’entraîneure de l’OL devrait voir du positif dans ce troisième match de préparation des Fenottes. Elle qui voulait travailler la cohésion de groupe dans ce stage aux Etats-Unis a été servie dans la nuit de mercredi à jeudi avec cette première rencontre de la Women’s International Champions Cup contre Chelsea. Malmené par le club londonien, l’OL a rapidement mordu la poussière avec un but de Sam Kerr dès la 8e minute. Une entame de match pas franchement rêvée pour les Lyonnaises qui ont pris un deuxième coup derrière la tête avec la sortie sur blessure d’Amandine Henry, qui évoluait en défense centrale, peu avant la demi-heure de jeu.

Henry sort blessée

Ayant vu Chelsea faire le break juste après la pause (2-0), l’OL a montré des ressources mentales qui devraient faire plaisir à Bompastor. Quand les Anglaises pensaient sûrement avoir décroché leur ticket pour la finale à un quart d’heure de la fin, les coéquipières d’Eugénie Le Sommer ont fait front collectivement et sont revenues dans la partie. Comme un symbole, c’est la régionale de l’étape, Lindsey Horan qui a relancé les siennes avec un coup-franc qui a rendu nostalgiques les supporters de Portland où l’Américaine évolue depuis 2016. Juste avant le coup de sifflet final, Signe Bruun a remis les compteurs à zéro et la place en finale s’est jouée aux tirs au but (2-2, 4 tab 3).

La composition de l’OL : Endler – Cayman – Mbock (60’ Marques) – Henry (25’ Jaurena) – Morroni – Damaris (60’ Benyahia) – Horan – Däbritz (46’ van de Donk) – Cascarino (46’ Bruun) – Le Sommer.D (63’ Bahlouli) – Bacha (46’ Malard)