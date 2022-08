OL : Bompastor nommée pour le titre de meilleure entraîneure UEFA

Sonia Bompastor lors d’OL – Barcelone (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Gagnante de la Ligue des champions et de la D1 féminine, Sonia Bompastor est nommée pour le titre de meilleure entraîneure de l’année par l’UEFA. Elle est en concurrence avec les sélectionneuses Martina Voss-Tecklenburg (Allemagne) et Sarina Wiegman (Angleterre).

Après les récompenses collectives, place aux récompenses individuelles pour Sonia Bompastor ? Snobée lors de la cérémonie des trophées de D1 féminine, l’entraîneure de l’OL pourra peut-être se rattraper avec la distinction de l’UEFA qui a dévoilé les trois noms des finalistes pour le titre de meilleure entraîneure d’équipe féminine. Bompastor se retrouve dans le trio final aux côtés de Martina Voss-Tecklenburg, finaliste de l’Euro 2022 avec l’Allemagne et Sarina Wiegman qui a décroché le graal européen avec l’Angleterre.

Les Fenottes snobées pour le titre de meilleure joueuse

Avec une Ligue des champions et un titre de D1 féminine, Sonia Bompastor n’a pas à rougir et a des arguments à faire valoir. Elle est en tout cas l’unique chance des Fenottes de repartir avec une récompense individuelle. Malgré le doublé la saison dernière, aucune joueuse ne fait partie des trois dernières finalistes pour le titre de meilleure joueuse de l’année. Wendie Renard a notamment été laissée de côté au profit de Beth Mead (Angleterre), Lena Oberdorf (Allemagne) et Alexia Putellas (Espagne) qui n’a pourtant pas participé à l’Euro après sa blessure… Les résultats finaux seront dévoilés le 25 août prochain.