Sonia Bompastor (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A quelques heures de l’entrée en lice de l’OL dans la Women’s International Champions Cup, Sonia Bompastor a rappelé l’importance de gagner très rapidement.

Après les festivités, place désormais au terrain. Arrivées aux Etats-Unis samedi, les joueuses de l’OL ont fait escale à Seattle pour partager un moment avec leurs homologues de l’OL Reign. Seulement, depuis lundi, elles ont posé leurs valises à Portland et préparent depuis leur entrée dans la Women’s International Champions Cup. Le coup d’envoi sera dans la nuit de mercredi à jeudi (2h30) contre Chelsea et Sonia Bompastor a une nouvelle fois rappelé que cette compétition n’est pas pris à la légère par les Fenottes.

"C’est un tournoi relevé avec des équipes de haut niveau. C’est l’opportunité de changer d’environnement aux USA et de travailler sur les objectifs de notre saison, la cohésion et la dynamique de l’équipe, a déclaré l’entraîneure lyonnaise lors de la conférence d’avant-match. Nous sommes ravies d’être ici. C’est intéressant de s’opposer à ces équipes. Ce tournoi doit nous permettre de gagner en confiance. Une confiance qui devra nous habiter tout au long de la saison pour gagner des titres. Nous avions beaucoup apprécié l’année dernière l’ambiance dans ce stade."

Au Providence Park, les Lyonnaises vont tenter de monter en puissance à un peu plus de dix jours du Trophée des championnes contre le PSG. Avec le retour des Françaises et de Sara Däbritz en fin de semaine dernière, ce duel contre Chelsea sera aussi l’occasion de de donner des minutes à des joueuses qui reprennent juste. A Bompastor de trouver le bon équilibre entre compétition et préparation.