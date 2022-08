OL : rencontre entre les Fenottes et les joueuses de l’OL Reign

Avant de prendre la direction de Portland, les joueuses de l’OL ont fait escale à Seattle. Les Fenottes ont pu assister au match de l’OL Reign et surtout échanger avec les coéquipières de Megan Rapinoe.

Il y avait des sourires au Lumen Field dans la nuit de dimanche à lundi et pas seulement grâce à la victoire de l’OL Reign sur NJ/NY Gotham. Si la franchise américaine de l’OL Groupe a retrouvé le goût que procure les trois points d’un succès, la bonne humeur était surtout présente à Seattle avec l’apparition de l’OL Féminin pour cette rencontre. Comme convenu, les Fenottes ont été célébrées à la mi-temps de la rencontre de NWSL avec un tour d’honneur avec la Ligue des champions autour du bras. Mais c’est bien après la rencontre que les sourires étaient le plus présents.

Cette venue exceptionnelle de l’OL en terres américaines et du côté de Seattle a été l’occasion pour de nombreuses joueuses de se retrouver. Eugénie Le Sommer et Sarah Bouhaddi, qui ont évolué à l’OL Reign la saison dernière, se sont rappelées aux bons souvenirs de certaines (ex)coéquipières tandis que Megan Rapinoe et Jessy Fishlock se sont remémorées le bon temps passé à Lyon avec Wendie Renard ou Amandine Henry. Sonia Bompastor a fait part de son souhait que "les relations entre l’OL et l’OL Reign s’améliorent" et cette rencontre n’en est que la première étape. En tout cas, les sourires et accolades ont montré que la famille OL existait bien.