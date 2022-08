OL : quel est le salaire minimum brut pour un premier contrat pro ?

Durant l’été, certains joueurs issus de l’Académie OL comme Noam Bonnet ont signé leur premier contrat professionnel. La LFP a fixé une barre minimum pour le salaire d’un jeune professionnel évoluant dans un club de Ligue 1. Elle est de 2 800€ mensuels bruts pour la première année.

Après des années de formation, les discussions concernant les premiers contrats professionnels donnent souvent lieu à des "confrontations" entre les clubs et les représentants des jeunes joueurs. Chaque partie joue sa carte ce qui peut donner lieu à des jeux de poker menteur avec des enchères qui s’envolent mais la signature d’un premier contrat pro et du salaire qui va avec sont plafonnés par la Ligue de Football Professionnel. En effet, la LFP a mis en place un certain nombre de barème, obligeant les clubs à respecter un seuil minimal de salaire mensuel brut suivant le cursus suivi par les joueurs.

Dans les faits, un joueur qui vient de signer un premier contrat professionnel avec l’OL et qui a suivi un cursus dit "normal" comme Yannis Lagha cet été ne pourra pas toucher moins de 2800€ bruts mensuels lors de sa première année. Cette somme est vue à la hausse si le joueur sort d’un contrat élite avec 4800€ brut mensuels et encore plus lorsqu’il s’agit d’un contrat de stagiaire de trois ans avec une base minimum à 11 200€. Ayant signé un contrat stagiaire de deux saisons à l’hiver dernier, Mathieu Patouillet ne pourra par exemple pas prétendre à cette somme au moment de la signature de son premier contrat professionnel.