Mercato : Emerson (ex-OL) de retour en Ligue 1 ?

Passé par l’OL la saison passée, Emerson a retrouvé Chelsea avec l’espoir de s’y imposer. Néanmoins, le latéral gauche n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel et Nice se serait positionné sur l’Italien.

La piste devrait faire sourire bon nombre de supporters de l’OL, jamais les derniers à réagir sur les réseaux sociaux quand il s’agit de commenter une piste de l’OGC Nice en lien avec le club lyonnais. D’après les médias italiens, le club niçois, qui serait à la recherche d’un latéral gauche, lorgnerait sur un ancien joueur de l’OL, en la personne d’Emerson. L’Italien a gouté à la Ligue 1 la saison passée entre Rhône et Saône et n’a pas eu le rendement espéré pour un champion d’Europe en club et en sélection. Avec des performances neutres (1 but et 2 passes en 29 matchs de L1) et une absence de Coupe d’Europe cette année, l’avenir d’Emerson n’avait que très peu de chance de s’écrire encore à Décines.

Emerson voulait s'imposer à Chelsea

Sans surprise, le latéral gauche est retourné à Chelsea à l’issue de son prêt et avait pour ambition de se faire une place au soleil dans l’effectif de Thomas Tuchel. Peine perdue puisque l’ancien coach du PSG ne compte toujours pas sur Emerson qui est donc à la recherche d’une porte de sortie. Annoncé en Italie (Atalanta, Lazio) ou même à West Ham, Emerson va-t-il vivre une deuxième expérience en Ligue 1 ? Si Nice arrive à ses fins, le côté gauche de la défense aura un fort accent lyonnais avec la présence de Melvin Bard et Emerson.