Dans les petits papiers de Nottingham Forrest, Houssem Aouar pourrait rapidement partir. Avec un sentiment de frustration. Entre l’impression visuelle dégagée sur le terrain et ses lignes statistiques, le rendement du milieu à l’OL est complètement différent.

Comme les Samuel Umtiti, Nabil Fekir et autres joueurs sortis de l’Académie, Houssem Aouar restera une fierté pour les supporters de l’OL. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain devrait quitter son club formateur pour tenter de se relancer ailleurs. Pris en grippe par certains, Aouar va très certainement laisser derrière lui l’image d’un joueur pétri de talent mais qui n’a pas su répondre totalement aux attentes placées en lui.

Pourtant, entre l’impression visuelle d’un joueur avare d’efforts et pas assez décisif et celle de sa ligne de statistiques, il y a un réel écart. Zoom sur un joueur qui a assuré la transition entre la génération Lacazette et celle des Caqueret, Gusto ou Lukeba. Sans avoir les honneurs qu’il aurait pu mériter.