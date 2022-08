OL - Mercato : Aouar se rapprocherait de Nottingham Forest

Mercredi, L'Equipe révélait que Nottingham Forest, formation tout juste promue en Premier League, avait fait une première offre pour Houssem Aouar. Celle-ci était cependant trop éloignée des demandes lyonnaises. Néanmoins, le milieu de terrain, qui ne sera pas retenu en cas de bonne proposition, ne serait pas contre une expérience en Angleterre.

D'après les informations du journaliste spécialisé de Sky Sports Gianluca Di Marzio, le Lyonnais se rapprocherait d'un transfert vers l'équipe britannique, qui s'est montrée très active durant l'intersaison sur le marché estival.

A 24 ans, Aouar possède encore une année de contrat avec l'OL, mais Bruno Cheyrou, le responsable de la cellule de recrutement, a très clairement annoncé que les joueurs dans cette situation devaient prolonger ou quitter le club.

Houssem #Aouar is close to @NFFC from @OL. Talks ongoing 🔛🇫🇷 #NFFC #Transfers @SkySports

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 14, 2022