OL : Castello Lukeba parmi les finalistes du Golden Boy

Ayant explosé la saison dernière avec l’OL, Castello Lukeba n’a laissé personne insensible. Le défenseur lyonnais fait partie des 60 derniers finalistes pour le trophée du Golden Boy 2022, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Un caractère de patron, des interventions musclées et une personnalité pour la moins tranquille. En l’espace de quelques mois (30 matchs), Castello Lukeba a mis tout Lyon dans sa poche. Propulsé titulaire par Peter Bosz suite aux absences et méformes des autres défenseurs centraux la saison dernière, le jeune joueur n’est jamais ressorti de onze titulaire, au point d’être l’une des rares satisfactions de la saison dernière. A 19 ans, Lukeba se sait attendu pour cette deuxième année comme il l’a confié à Olympique-et-Lyonnais il y a quelques semaines mais l’ancien de Saint-Genis-Laval reste les pieds sur terre.

Dans les 15 derniers en octobre ?

Parmi les révélations de la Ligue 1 lors du dernier exercice, les performances de Lukeba ont dépassé les simples frontières françaises. Entre sollicitations des plus grands et reconnaissance européenne, le numéro 4 de l’OL a commencé à se faire un nom sur le Vieux Continent au point d’être considéré comme l’un des meilleurs jeunes d’Europe. En effet, il fait désormais partie des 60 derniers finalistes pour Golden Boy, trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Une belle consécration pour l’OL Académie qui avait réussi à placer également Rayan Cherki et Malo Gusto dans la première liste de 100 noms.