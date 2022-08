OL : avec son nouveau statut, Malo Gusto doit poursuivre sur sa lancée

Devenu titulaire la saison passée, Malo Gusto est pour le moment sans réelle concurrence dans son couloir droit. A 19 ans, il doit désormais assumer pleinement un statut bien plus lourd à porter.

Cette saison, si aucune recrue ne vient à ce poste, Malo Gusto doit se préparer à jouer beaucoup de matches. En effet, depuis le départ de Léo Dubois pour la Turquie (Galatasaray), il se retrouve sans réelle concurrence à ce poste. Irvyn Lomami ou encore Sinaly Diomandé peuvent jouer latéral droit, mais le premier part de très loin et le second est avant tout un défenseur central. Derrière l’international Espoirs français, il existe donc un vide dans l’effectif lyonnais.

Malgré cette situation, le joueur de 19 ans se sent visiblement capable d’assumer cela. “Qu'il y ait une concurrence ou non, ça ne change rien, a-t-il affirmé. Je travaille pour être prêt physiquement et je fais attention à la récupération afin d'être au rendez-vous chaque week-end.” Doté d’une belle capacité à répéter les efforts, il semble en mesure d’enchaîner les rencontres, surtout sans coupe d’Europe en semaine.

Malo Gusto doit maintenant confirmer

Outre la multiplication des rencontres, Gusto aura aussi pour mission de confirmer ses bonnes prestations du précédent exercice, lui qui avait fini par devancer Léo Dubois dans la hiérarchie, pourtant, ce dernier était capitaine. “Dans le foot, tout peut aller très vite. Il y a eu des changements dans ma vie en une année, mais il faut que j'assume. Si c'est de la pression, il faut la transformer en pression positive. Quand on sait où l'on veut aller et que l'on aspire à être un grand joueur, c'est important de beaucoup travailler, a confié le latéral. C'est même nécessaire pour être prêt et concentré. Ça me tient à cœur de bosser en dehors du terrain."

S’il affiche des progrès constants, le Gone est encore parfois trop irrégulier au sein d'une même partie, un défaut qui se règle notamment avec de l'expérience. On connaît sa capacité à créer le danger devant le but adverse, mais il devra aussi assurer derrière dans son couloir. “Lorsqu’on est défenseur, il faut déjà bien savoir défendre. Après, dans le football moderne et celui que préconise Bosz, on voit bien que cette année il a préféré Malo Gusto à Léo Dubois car il a de bonnes capacités offensives et il a bien progressé défensivement, a observé Jean-Marc Chanelet, ancien arrière latéral. C’est ce profil-là qui convient à l’entraîneur.”

"Je dois montrer que je mérite cette place"

A l’image d’un Castello Lukeba, le natif de Décines a acquis un statut plus important en 2022, une nouveauté qu’il faut digérer puis assumer. “C'est une grosse saison qui débute. Je dois montrer que je mérite cette place et confirmer les attentes placées en moi, a-t-il déclaré. Il y a certains points ou je dois plus travailler comme la concentration et la lucidité après les efforts [...] Le coach me le dit de temps en temps, je dois être plus intelligent sur certains efforts que je fais."

A priori conscient de la tâche qui l’attend, Malo Gusto a les qualités et aura le temps pour grandir encore, lui qui a découvert le monde professionnel en janvier 2021 lors d’un derby remporté 5 à 0 à Geoffroy Guichard. Un peu plus d’un an et demi et 40 matches professionnels plus tard, le voilà titulaire dans son club formateur, où il a l'opportunité de franchir un nouveau cap.