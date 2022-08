Tandis que Houssem Aouar pourrait prendre la direction de la Premier League, l’OL recherche toujours une sentinelle. Si le nom de William Carvalho est celui qui revient le plus depuis des semaines, l’international portugais est plutôt parti pour rester jusqu’à la fin de son contrat du Betis.

Bruno Cheyrou l’avait concédé à la mi-juillet durant le stage aux Pays-Bas, le mercato connait plusieurs périodes et il faut se montrer patient. Le patron du recrutement de l’OL ne pensait pas que cette patience allait s’étirer dans le temps. A quinze jours de la fin du marché des transferts estival, le club lyonnais a toutes les peines du monde à vendre. Le dossier Houssem Aouar pourrait bien connaître son dénouement dans les prochains jours avec l’intérêt de Nottingham Forrest mais hormis le milieu et Léo Dubois, c’est clairement le calme plat dans le sens des départs. Même Cenk Ozkaçar qui était annoncé très proche de Cremonese est toujours là…

"Pour le moment, le mercato estival a été assez atone, avec peu de mouvements ou avec des mouvements surprenants et pas forcément à ce que l'on pouvait attendre, notamment pour nous, avait décortiqué Cheyrou sur OL Play. Donc oui, c'est possible qu'au mois de janvier il y ait plus de mouvements que cet été."

Une situation qui rappelle certains joueurs à l'OL

Cette sortie vaut surtout dans le sens des départs puisque dans l’autre sens, l’été a été plutôt chargé avec de nombreuses arrivées. C’est d’ailleurs l’un de gros points positifs de cette période estivale entre Rhône et Saône avec des ajustements voulus par Peter Bosz et qui ont été anticipés par la cellule de recrutement. Il reste encore quelques dossiers qui sont en stand-by à cause de l’absence de départs. Depuis un mois, l’entraîneur a pointé du doigt la volonté de recruter une sentinelle pour pouvoir jouer en 4-3-3.

Actuellement, seul Johann Lepenant est capable de jouer dans cette position pour le Néerlandais, estimant de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret sont avant tout des relayeurs. Depuis, le nom de William Carvalho est arrivé sur la table avec la possibilité d’un échange avec Houssem Aouar. Ce deal a clairement pris du plomb dans l’aile depuis quelques heures mais d’après des informations venues d’Andalousie, le milieu portugais n’est de toute façon pas dans l’optique de quitter l’Andalousie dans les quinze prochains jours.

La soupe est aussi bonne en Andalousie

La situation du champion d’Europe 2016 avec Anthony Lopes est sensiblement la même que celle de nombreux joueurs de l’OL cet été. En fin de contrat en juin 2023, William Carvalho est dans une position que l’on peut juger idéale si l’on se place du côté du joueur. Si l’on peut critiquer les choix de certains Lyonnais de jouer la montre pour être libres dans six mois de choisir un club plus intéressant sportivement et financièrement, difficile de ne pas les comprendre. Au Betis, le club vit également le même problème. Dans le sud de l’Espagne, la soupe est bonne avec un cadre de vie des plus estivaux tout au long de l’année ainsi que la possibilité de jouer l’Europe ces dernières années.

Le choix de Nabil Fekir il y a trois ans avait surpris mais l’ancien Lyonnais ne regrette pas. William Carvalho non plus. L’ancien du Sporting Lisbonne n’a pas reçu les offres qu’il attendait durant l’été (Nottingham Forrest, des clubs turcs) et ne souhaite donc pas partir pour dire de partir. De quoi mettre le Betis dans l’embarras. "Le club a besoin de vendre pour équilibrer ses comptes et être en mesure de signer des joueurs dans les limites financières de LaLiga, nous confie Javi Carboreno, journaliste à El Desmarque et suiveur du club andalou. La relation entre Carvalho et le club est toujours bonne malgré cette volonté de vendre. En fait, c'était l'une des clés de la saison dernière, un grand vestiaire et une bonne ambiance. C'est pourquoi aucun d'entre eux ne veut quitter le Betis. Ils aiment tous beaucoup Manuel Pellegrini et ils ont connu deux années de succès sportif."

Finalement, entre l’OL et le Real Betis, tout n’est pas si différent. La soupe est tellement bonne qu’on ne cherche pas forcément à aller voir ailleurs. A quinze jours de la fin du mercato, les deux clubs ne devraient pas faire affaire. Même si dans cette période, il ne faut jamais jurer de rien.