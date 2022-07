William Carvalho pourrait être inclu dans le deal avec Houssem Aouar. Mais d'après Estadio Deportivo, les capacités financières du Betis Séville poseraient des problèmes quant au bon déroulement de cette potentielle transaction.

Peter Bosz l'avait confié à l'issue du second match perdu contre Anderlecht. "Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle", expliquait le Néerlandais dans des propos retranscrits par L'Equipe. Ce rôle de millieu défensif peut, à l'heure actuelle, seulement être occupé par une recrue de 19 ans, Johann Lepenant, qui n'a encore pas disputé le moindre match de Ligue 1 dans sa jeune carrière. Étant donné que Thiago Mendes est désormais considéré comme un défenseur central, le coach de l'OL estime que "si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là". Selon le quotidien sportif français, ce renfort pourrait être un international portugais expérimenté, William Carvalho, dont le profil plarait à Bosz pour occuper le rôle de sentinelle devant la défense rhodanienne.

Un deal compromis à cause des finances du Betis ?

Dans ce sens, le milieu de terrain du Betis Séville serait inclu dans le transfert d'Houssem Aouar en partance vers le club andalou. Si le Lyonnais n'a pas encore donné son aval, l'OL et le Real Betis pourraient tomber d'accord autour de 14 millions d'euros accompagnés du Portugais de 30 ans, sous réserve qu'il soit séduit par l'idée de s'installer dans le Rhône. Mais d'après Estadio Deportivo, les capacités financières du club espagnol poseraient des problèmes quant au bon déroulement de cette potentielle transaction.

"Le trou dans les comptes est estimé par le président lui-même à 25 millions d'euros. À l'heure actuelle, la nécessité est de récupérer les revenus des tranferts d'avant la pandémie. Il reste du temps jusqu'au 1er septembre, car le "plan Covid " de La Liga accorde ce moratoire, mais il est urgent pour le Betis d'équilibrer le dépassement de son plafond salarial et son bilan économique", peut-on lire dans les colonnes du média espagnol.