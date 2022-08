OL : Peter Bosz réagit à la suspension d’Anthony Lopes

Exclu contre Ajaccio, Anthony Lopes manquera les trois prochains matchs après la décision de la commission de discipline. Une sanction trop sévère pour Peter Bosz.

Anthony Lopes est-il victime de son image ? La réponse peut clairement être à la positive après toutes ces années écoulées. Le gardien de l’OL a façonné cette image pendant quelques saisons avant de vouloir rentrer dans le rang. Mais comme nous l’a si bien dit Nicolas Puydebois, "dès que ça concerne Anthony, ça prend tout de suite des proportions énormes." Depuis vendredi dernier et son carton rouge, Lopes a revenu sur le devant de la scène médiatique pour ses interventions à la limite.

Exclu contre Ajaccio pour sa charge sur El Idrissy, le natif de Givors attendait de connaître sa sanction. Ayant mis en avant son casier quasi vierge de cartons rouges (un avant Ajaccio) et la non-intention de faire mal, Anthony Lopes espérait voir la commission de discipline être clémente. Ce fut tout le contraire avec trois matchs de suspension… "Trois matches, c'est beaucoup, parce qu'Anthony n'a pas fait exprès, a estimé Peter Bosz en conférence de presse. J'ai regardé Rennes-Lorient (0-1), et la faute de l'arrière gauche (Adrien Truffert) était beaucoup plus méchante..."

Acceptant malgré tout la décision de la commission, Peter Bosz doit maintenant composer avec Rémy Riou dans les buts. Le revenant a fait ses débuts avec l’OL il y a une semaine mais devra patienter avant d'enchainer, le match de Lorient ayant été reporté. Néanmoins, "il est désormais la doublure" de Lopes dans la hiérarchie des gardiens lyonnais.