Ada Hegerberg et son Ballon d’Or en 2018 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce vendredi, France Football a dévoilé la liste des 20 joueuses nommées pour le Ballon d’Or 2022. Avec un titre de champion de France et en Ligue des champions, l’OL place cinq joueuses, en attendant le vote final.

Un quart du contingent est lyonnais. Ce vendredi, les nommées pour le Ballon d’Or ont été dévoilées cinq par cinq aux alentours de 19h et sur les 20 joueuses pouvant rêver de soulever la récompense individuelle, cinq sont issues de l’OL. Lauréate en 2018 et de retour à son meilleur niveau, Ada Hegerberg ambitionne d’inscrire son nom une deuxième fois au palmarès. Malgré ses deux titres avec les Fenottes, l’attaquante devrait pâtir de l’élimination dès le 1er tour de la Norvège à l’Euro 2022, tout comme Catarina Macario et Christiane Endler qui n’ont rien gagné avec leur sélection.

Renard parmi les favorites

Avec la France, Selma Bacha et Wendie Renard ont, elles, atteint le dernier carré de la compétition, éliminées par l’Allemagne. C’est finalement peut-être bien la capitaine de l’OL et des Bleues qui a le plus de chance de remporter le Ballon d’Or cette saison. Renard faisait clairement partie des favorites avec une D1 féminine et une Ligue des champions mais l’Euro a quelque peu redistribué les cartes comme c’est souvent le cas quand une compétition internationale vient se greffer aux votes. Pou connaitre qui succèdera à Alexia Putellas, il faudra encore patienter un peu avec des résultats dévoilés le 17 octobre prochain.

La liste des nommées pour le Ballon d’Or féminin : Selma Bacha, Fridolina Rolfö, Vivianne Miedema, Lucy Bronze, Sam Kerr, Christian Endler, Lena Oberdorf, Kadidiatou Diani, Catarina Macario, Alexia Putellas, Alexandra Popp, Aitana Bonmatí, Wendie Renard, Alex Morgan, Beth Mead, Asisat Oshoala, Marie-Antoinette Katoto, Millie Bright, Trinity Rodman, Ada Hegerberg