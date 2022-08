OL : un groupe de 24 Fenottes pour la tournée aux Etats-Unis

Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer lors de OL – ASSE (crédit : David Hernandez)

A la veille du départ vers les Etats-Unis, Sonia Bompastor a dévoilé le groupe qui participera à la Women’s International Champions Cup. Avec le retour des Françaises et de Sara Däbritz, elles seront 24 pour ce stage outre-Atlantique.

J-1 avant le grand départ. Samedi, les joueuses de l’OL vont se lever aux aurores (5h du matin) pour prendre la direction des Etats-Unis. Pendant une semaine, les Fenottes vont effectuer un stage avec en point d’orgue une participation à la Women’s International Champions Cup. Le premier match est programmé le 17 août contre Chelsea (2h30) et sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN.

En attendant ce tournoi à Portland, les joueuses de Sonia Bompastor vont faire une halte du côté de Seattle samedi et dimanche avec notamment des festivités organisées en leur honneur à la mi-temps du match de l’OL Reign. Pour cette escapade américaine d’une semaine, l’entraîneure de l’OL a décidé de convoquer 24 Fenottes avec notamment les retours des cinq Françaises (Mbock, Renard, Bacha, Cascarino, Malard) jeudi et de Sara Däbritz, ce vendredi. Comme elle nous l’avait confié après le derby contre Saint-Etienne, Célia Bensalem et Alice Marques, deux championnes de France U19 la saison dernière, font également partie du voyage.

Le groupe de l’OL pour les Etats-Unis : Bouhaddi, Endler, Holmgren, Paljevic - Bach, Cayma, Jaurena, Marques, Mbock, Morroni, Renard - Bahlouli, Bensalem, Benyahia, Däbritz, Damaris, Henry, Horan, Van de Donk - Bruun, Cascarino, Hegerberg, Le Sommer, Malard