Mercato : Gonalons confirme des "discussions non abouties" avec l’OL

De retour en Ligue 1 et dans la région, Maxime Gonalons n’a pas imité ses anciens coéquipiers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Malgré des discussions avec l’OL, le milieu a finalement rejoint Clermont durant l’été.

Il aurait pu être un autre ancien de la maison à faire son retour durant l’été. Finalement, Maxime Gonalons n’a pas atterri à Lyon mais à quelques kilomètres de la capitale des Gaules. Après cinq ans à l’étranger entre l’Espagne (Grenade, FC Séville) et l’Italie (AS Rome), le milieu de terrain a fait le choix de revenir en Ligue 1 et s’est engagé avec Clermont, à une centaine de kilomètres de Lyon. Un retour dans la région Auvergne Rhône-Alpes que Gonalons aurait pu espérer du côté de Décines.

Gonalons : "Il y a des choix qui ont été faits"

Il y a eu en tout cas des discussions avec l’OL durant ces derniers mois. Jean-Michel Aulas avait d’ailleurs laissé planer l’idée d’un retour de l’ancien capitaine lyonnais. "Il y a eu des discussions avec un certain nombres de clubs et l’OL en faisait partie. Il y a des choix qui ont été faits, je n’ai pas d’autres choses à dire dessus, a confié Gonalons sur les ondes de RMC. Il y a eu des discussions avec Lyon il y a quelques mois en arrière, elles n’ont pas forcément abouti mais je suis très content de mon choix. C’est un club qui est en train de grandir et évoluer et je veux faire partie de cette aventure pour amener mon expérience et mon vécu pour l’y aider."

Avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso de retour à l’OL, le club a voulu miser sur un retour à l’ADN lyonnais pour redresser la barre. Maxime Gonalons aurait pu en être mais il semblerait qu’au sein du club, certains aient mis leur veto.