OL - Mercato : Alexandre Lacazette revient sur les dessous de son arrivée

Revenu à l’OL après cinq saisons à Arsenal, Alexandre Lacazette a succombé à un retour à la maison. Il faut dire que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot se sont montrés insistants pour le convaincre.

Il est parti en franchissant la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1 avec l’OL. Il est revenu cinq ans après et n’a pas tardé pour inscrire son 101e. Seulement une petite vingtaine de minutes ont suffi à Alexandre Lacazette pour retrouver le chemin des filets avec son club formateur. Brassard de capitaine autour du bras, l’attaquant lyonnais a retrouvé son jardin qu’est le Parc OL vendredi dernier avec la réussite connue. A 31 ans, Lacazette est revenu à Lyon avec un statut de joueur confirmé après ses cinq saisons passées à Arsenal. Trois mois après son retour à la maison, le numéro 91 est venu sur les dessous de cette arrivée qui se dessine depuis le mois de mars.

"J’ai rencontre le président Aulas et Vincent Ponsot au mois de mars et dès ce moment-là, j’ai senti une grande volonté de leur part. Et c’est un peu ce qui m’avait manqué dans mes dernières années, ce ressenti d’être voulu. Voir ce côté de l’amour envers le joueur, a avoué Lacazette à nos confrères de Free. Et honnêtement, chaque semaine, ils appelaient mon agent. Je voulais prendre mon temps et finir la saison, déjà par respect par rapport à Arsenal. Et ensuite, j’ai vu plusieurs offres, vraiment le projet et l’envie que les clubs avaient de moi. Et comme ils croyaient en moi, c’est ce qui a fait pencher la balance."

Le retour du "Général" Lacazette, conjugué à celui de Corentin Tolisso, a entraîné une vague d’enthousiasme chez les supporters. Néanmoins, le capitaine lyonnais sait qu’il reste encore beaucoup de travail mais se veut revanchard aux côtés de ses coéquipiers après la 8e place de la saison dernière.