OL : un nouveau bus pour les Fenottes et les Gones

Les nouveaux bus de l’OL et OL Féminin (crédit : Faure Tourisme)

Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux équipements et pas seulement au niveau des tenues. Pour l’exercice 2022-2023, les joueurs et joueuses de l’OL auront le droit à de nouveaux bus.

Il a déjà été aperçu du côté du Parc OL vendredi dernier mais va-t-il pouvoir faire son premier déplacement durant le week-end ? La question reste en suspens tant que la LFP n’aura pas rendu son verdict concernant la tenue du match entre Lorient et l’OL dimanche (13h). Quoi qu’il en soit le nouveau bus des Lyonnais se tient prêt à faire les quelques 860km vers la Bretagne. A nouvelle saison, nouveau moyen de transports pour les hommes de Peter Bosz et les joueuses de Sonia Bompastor.

Comme c’est le cas depuis 35 ans, c’est la société régionale Cars Faure qui s’occupe du transport et pour l’exercice 2022-2023, le bus sera à dominance blanc avec l’inscription "Olympique lyonnais" en rouge et bleu. Dans la parité entre les deux entités du club, pas de favoritisme, les Gones et les Fenottes seront logés à la même enseigne. Fini donc les célèbres bus de l’OL avec la présence en grand d’un des joueurs comme ce fut le cas à la fin des années 90.