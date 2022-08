Pour les couche-tard ou les lève-tôt suivant la catégorie dans laquelle se situent les supporters de l’OL, la Women’s International Champions Cup va obliger à veiller durant la nuit. Décalage horaire oblige avec un périple vers les Etats-Unis, les Fenottes vont jouer la nuit en heure française et il faudra faire un peu de rab pour continuer à supporter l’OL même de l’autre côté de l’Atlantique. Pour le premier match contre Chelsea, le 17 août prochain, les joueuses de Sonia Bompastor joueront à 2h30 du matin heure française.

Mais que les supporters lyonnais se rassurent, il sera possible de suivre ce troisième match de préparation en direct. En effet, DAZN, déjà diffuseur de la Ligue des champions féminine, a annoncé la mise en place d’un dispositif gratuit permettant de suivre la Women’s International Champions Cup. Comme c’est le cas dans la compétition européenne, le match du 17 août sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN. De quoi combler les supporters lyonnais avant le Trophée des championnes contre le PSG le 28 août prochain à Dunkerque.

⚽️ THE @ICCWOMEN IS COMING TO DAZN ⚽️

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇫🇷 Lyon

🇺🇸 Portland Thorns

🇲🇽 C.F. Monterrey

All games live on DAZN & DAZN UWCL YouTube channel excl. select territories. pic.twitter.com/b6Cvs6W2TE

— DAZN Football (@DAZNFootball) August 11, 2022