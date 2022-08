A 48h d’un possible match contre Lorient, Alexandre Lacazette était absent pour raisons familiales. L’attaquant était le seul à manquer à l'appel pour la séance du jour tandis que Moussa Dembélé est resté à part.

Malgré l’incertitude qui plane toujours au-dessus de la tenue du match de la 2e journée de Ligue 1 contre Lorient, l’OL a préparé cette rencontre comme si de rien n'était. Il faudra encore attendre l’après-midi pour en connaitre les aboutissants mais à 48h de ce possible match, Peter Bosz avait convoqué 22 joueurs pour la séance de vendredi. Romain Faivre et Jeff Reine-Adelaïde, absents depuis deux semaines et revenus mercredi, étaient bien présents. Ce qui n’était pas le cas d’Alexandre Lacazette. S’il était absent lundi lors de l’entraînement ouvert au public pour une gêne musculaire, le capitaine de l’OL avait fait son retour mercredi également.

Quelques tours de terrains pour Dembélé

L'absence de ce vendredi n'était donc pas liée à un nouveau problème physique. Le club lui a donné l’autorisation de faire l’impasse sur la séance du jour pour "raisons familiales". Dans la bonne humeur, les Lyonnais ont enchaîné les toros et exercices de conservation dans le quart d’heure ouvert à la presse pendant que Moussa Dembélé a enchaîné quelques tours de terrains en compagnie de Cédric Uras. L’attaquant lyonnais ne s’est pas attardé sur la pelouse de Décines, prenant rapidement la direction de la salle des soins pour un travail individualisé. Si le match contre Lorient est maintenu, pas sûr que Dembélé soit de la partie.