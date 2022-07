OL : les Fenottes retrouveront Kadeisha Buchanan le 17 août

Kadeisha Buchanan lors du match Barcelone – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le 13 août, l’OL va prendre la direction des Etats-Unis. De l’autre côté de l’Atlantique, les Fenottes participeront à la Women's International Champions Cup et affronteront Chelsea pour le premier match.

Séquence émotion et retrouvailles à prévoir pour l’OL et Kadeisha Buchanan. Partie du club après cinq saisons, la défenseure a rejoint Chelsea durant l’intersaison mais les Fenottes comptent bien lui coller à la peau. En participant à la Women's International Champions Cup 2022, l’OL et Chelsea vont se faire face dès la première rencontre du tournoi, le 17 août prochain. L’occasion donc pour la Canadienne de retrouver ses anciennes coéquipières, tout comme Ève Périsset formée dans le club lyonnais.

L’émotion de ces retrouvailles ne doit faire oublier l’enjeu de ce match. En plein stage de préparation aux Etats-Unis, l’OL veut de nouveau inscrire son nom au palmarès de la compétition. Vainqueur en 2019 après sa victoire contre North Carolina Courage, le club lyonnais doit d’abord sortir les Londoniennes avant de pouvoir se frotter à Portland ou Monterrey le 20 août.