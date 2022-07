Bethany Balcer lors de OL Reign – San Diego Waves (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après deux semaines de pause, l’OL Reign va enfin se remettre au travail. Sixième, la franchise américaine de l’OL Groupe se déplace à Los Angeles pour affronter le FC Angel City, qui la talonne au classement.

On les avait laissées sur une courte défaite contre Kansas City (1-0) et depuis, les joueuses de l’OL Reign avaient eu le temps de ruminer ce revers. Sans match depuis presque deux semaines, la franchise de l’OL Groupe va enfin reprendre le fil de sa saison en NWSL. Dans la nuit de samedi à dimanche (4h30), Laura Harvey et ses joueuses se déplacent à Los Angeles pour un choc contre le FC Angel City. Non pas pour le haut du tableau mais bien pour ne pas s’en laisser décrocher.

Actuellement sixième à égalité de points avec son adversaire du jour, l’OL Reign n’a plus gagné depuis deux matchs et a donc vu un groupe de cinq équipes se créer et se tenir en trois points. Seul avantage pour les anciennes coéquipières d’Eugénie Le Sommer, Angel City est au repos forcé depuis encore plus longtemps. Les Angelinas n’ont plus joué en championnat depuis le 10 juillet et une victoire contre San Diego Wave (2-1), ancien leader du championnat.