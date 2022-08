OL : "Je dois montrer que je mérite ma place", confie Malo Gusto

Malo Gusto a démarré ce nouveau championnat en tant que titulaire au poste de latéral droit à l'OL. Le jeune Lyonnais doit maintenant "confirmer les attentes placées en lui".

D'abord remplaçant au départ du dernier exercice, Malo Gusto s'est progressivement imposé comme un homme clé du système Bosz, en prenant la place de l'ex-capitaine de l'OL, Léo Dubois, sur le flanc droit de la défense rhodanienne. Ce dernier étant parti à Galatasaray cet été, le Lyonnais de 19 ans entame sa deuxième saison avec le groupe professionnel en tant que titulaire. "Qu'il y ait une concurrence ou non, ça ne change rien. Je travaille pour être prêt physiquement et je fais attention à la récupération afin d'être au rendez-vous chaque week-end, a confié le latéral droit. Titularisé lors de la première journée de championnat contre Ajaccio (2-1), il se sait attendu. "C'est une grosse saison qui arrive. Je dois montrer que je mérite cette place et confirmer les attentes placées en moi. Il y a certains points ou je dois plus travailler comme la concentration et la lucidité après les efforts. Je peux progresser là-dessus", a-t-il ajouté.

"On doit avoir la rage de vaincre"

Ce nouveau statut, Malo Gusto conçoit qu'il peut être éphémère. "Dans le foot, tout peut aller très vite. Il y a eu des changements dans ma vie en une année, mais il faut que j'assume. Si c'est de la pression, il faut la transformer en pression positive." Pour cela, le jeune défenseur compte bien donner "le meilleur de lui-même". "Quand on sait où l'on veut aller et que l'on aspire à être un grand joueur, c'est important de travailler en plus. C'est nécessaire pour être prêt et concentré. Ca me tient à coeur de bosser en dehors du terrain", a-t-il concédé.

Avec l'arrivée de Nicolas Tagliafico de l'autre côté de la défense, l'OL s'est renforcé dans un secteur souvent mis à mal la saison passée. Mais pour Gusto, c'est surtout l'état d'esprit qui doit évoluer par rapport à la saison passée. "On doit avoir la rage de vaincre et l'envie de tout donner. On essaye d'apporter cela avec Nico (Tagliafico) sur les ailes. De nature, je suis comme cela et je pense que lui aussi. Dans l'équipe, beaucoup ont cette envie. Il faut la stimuler et montrer que l'on veut gagner", a conclu le joueur formé dans le Rhône.