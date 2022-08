L’OL fera son entrée en Coupe de France le week-end du 8 janvier 2023

Les joueurs lyonnais lors du match OL – Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Après avoir été disqualifié de la compétition la saison dernière, l’OL retrouve la Coupe de France. Les 32es de finale avec l'entrée en lice des équipes de Ligue 1 se tiendront le week-end du 8 janvier 2023.

Dans cette saison sans Europe, l’objectif est clairement de retrouver le podium en Ligue 1 mais aussi de faire un beau parcours en Coupe de France. Si l’on enlève le Trophée des champions de l’été 2012, la coupe nationale reste le dernier trophée soulevé par l’OL depuis une décennie et un nouveau succès ne serait pas de trop pour retrouver le sourire et mettre en pratique ce fameux désir de retrouver les sommets. Ce serait aussi l’occasion de faire définitivement une croix sur le fiasco de la saison dernière dans cette Coupe de France.

Le fiasco du Paris FC...

Si le 8 janvier 2023, l’OL va retrouver la reine des coupes avec le 32es de finale, il restera encore et toujours une épée Damoclès au-dessus de la tête du club. En effet, après les affrontements entre supporters du Paris FC et de l’OL, la FFF avait décidé de disqualifier les deux formations mais aussi une mise hors de compétition de la Coupe de France à partir de la saison 2022-2023 avec sursis, révoqué en cas de récidive. Aucun incident n’a depuis été noté mais l’OL reste dans le viseur et sait qu’il doit se tenir à carreau.