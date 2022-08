OL : "Je reprends des sensations petit à petit", admet Corentin Tolisso

Corentin Tolisso a disputé 15 minutes convaincantes contre Ajaccio (2-1) vendredi dernier. Le milieu pourrait bientôt connaître sa première titularisation depuis son retour à Lyon.

Revenu dans son club formateur cet été, Corentin Tolisso a vécu un mois de juillet assez compliqué. Ménagé durant toute la pré-saison, le milieu n'a pas disputé le moindre match de préparation avec l'OL. Après un long travail individuel, il avait retrouvé ses coéquipiers à l'entraînement, le 21 juillet dernier au stage aux Pays-Bas. Présent dans le groupe pour affronter Ajaccio (2-1) en ouverture du championnat de France vendredi dernier, le Lyonnais de 28 ans s'est offert un bain de foule à 15 minutes du terme. "Je ne pouvais pas jouer l'intégralité du match. Tout se met en place tranquillement, j'étais très content de retrouver le public, a-t-il confié au micro d'OLPlay. J'ai eu droit à une belle ovation, c'était énormément d'émotions et de frissons au moment de fouler la pelouse", a ajouté le natif de Tarare.

Présent à tous les entraînements de la semaine

Rassurant sur ses prises de balle et apportant une certaine stabilité dans l'entrejeu, Corentin Tolisso monte en puissance. "Ca faisait trois mois que je n'avais pas joué. Je reprends des sensations petit à petit. Cela passe par énormément de travail. Il faut que je continue pour être prêt à jouer 90 minutes le plus rapidement possible", a-t-il admis. Ayant pris part à tous les entraînements collectifs cette semaine, il pourrait bien postuler à une place de titulaire contre Lorient, dimanche (13h), si la rencontre est maintenue.