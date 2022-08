Depuis trois jours, l’exclusion d’Anthony Lopes donne lieu à un tapage médiatique dont est victime le gardien depuis quelques années. Pour le consultant d'Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois, le déferlement médiatique après Ajaccio n’a pas lieu d’être. L'ancien gardien de l'OL estime que Lopes a avant tout fait une erreur de lecture plus qu’une sortie pour faire mal.

Olympique-et-Lyonnais : premier match et premier rouge pour Anthony Lopes. Comment jugez-vous l’intervention ?

Nicolas Puydebois : C’est un mauvais jugement, une mauvaise lecture de trajectoire. Il gère la profondeur mais très mal, d’autant plus que Thiago Mendes est au duel avec l’adversaire direct. Pour moi, c’est avant tout une erreur de lecture de trajectoire. Une fois lancé, il a dû mal à s’arrêter et il percute l’adversaire. Donc, oui, c’est une erreur grossière. La sanction est normale et logique, le problème est qu’il nous met en difficulté derrière parce qu’on maitrisait le match et ça change la donne.

Certains mettent en avant le côté kamikaze de la sortie. Ce n’est pas le cas pour vous ?

C’est dommage pour lui parce que ça relance la polémique alors que ce n’est pas un attentat. Il n’y va pas pour faire mal, c’est juste qu’il fait une erreur de jugement de la profondeur.

Anthony Lopes est finalement victime de son image comme lors de ce contact avec Mbappé ?

Contre Mbappé, il fait une bonne sortie, c’est juste que Mbappé est lancé, lui aussi et ça se percute mais pour moi il fait une belle intervention. Par contre, il y a d’autres sorties qui auraient pu être bien plus polémiques. Le problème est que la plupart des observateurs ne regardent plus que par le prisme de Manuel Neuer, c’est-à-dire avec des gardiens qui restent debout, qui se mettent en croix et où il n’y a pas d’explosivité ou de tonicité. Ils ne vont pas au contact, ils attentent qu’on leur tire dessus. La plupart des observateurs et des arbitres se sont habitués à cette manière de faire.

"Je suis de l'école d'un gardien qui avance"

Les critiques qui s’abattent sur lui sont donc avant tout générationnelles ?

Du temps de Greg Coupet, il sortait rapidement dans les pieds, il était explosif. Peut-être un peu moins spectaculaire et plus précis qu’Anthony (Lopes) dans ses sorties. Mais il sortait aussi de cette manière là, il avançait, il ne subissait pas. Certaines sorties étaient toutes aussi impressionnantes mais elles étaient peut-être mieux maitrisées.

Cette exclusion relance en tout cas le débat de son profil…

Les générations ont changé, les méthodes de travail ont évolué par rapport à avant et aujourd’hui, Lopes est un des seuls à faire ce genre de sorties. Personnellement, j’apprécie ce genre de sorties et là face à Ajaccio (2-1), c’est clairement une erreur de jugement et de lecture de trajectoire plus qu’autre chose. Il sort alors qu’il n’aurait pas dû parce que son défenseur est en duel et il n’a pas besoin. Il y a excès d’engagement. Il veut bien faire parce qu’il veut combler une erreur, stopper une situation qui semble périlleuse pour lui alors qu’en fait quand il y a duel de son défenseur, on ne doit pas sortir.

Il se met en difficulté personnellement en se faisant expulser et en loupant les prochains matchs. Il se met en difficulté parce qu’il relance un débat par rapport à la forme de sa sortie et il met en difficulté son équipe parce que l’OL aurait pu travailler dans la sérénité en menant 2-0. Il s’est mis en difficulté tout seul sur une erreur d’appréciation mais ce sont des choses qui arrivent. Tout le monde fait des erreurs mais dès l’instant où c’est lui, ça prend des proportions importantes. C’est une personne que j’apprécie mais il est clivant.

"On ne regarde plus que par le prisme de Neuer"

Le tapage médiatique qui entoure ce rouge peut-il avoir une incidence sur des sanctions peut-être plus lourdes de la commission ?

C’est là où la spirale médiatique y est pour beaucoup parce que les moeurs ont changé. On est plus dans les gardiens qui subissent, qui refusent le duel et qui restent debout plutôt que d’être actifs dans l’action et de ne pas subir. Je suis plus de la vieille école d’un gardien lyonnais qui avance et qui ne subit pas le duel. C’est un peu l’école Joël Bats. C’est ce qu’on faisait avec Greg (Coupet), avec Rémy (Vercoutre) et c’est ce que perpétue Anthony (Lopes). Ça reste efficace quand le jugement est bon et maîtrisé et pour le coup contre Ajaccio, ça n’a pas été le cas.

Le côté positif reste que cette exclusion a permis à Rémy Riou de jouer ses premières minutes en pros avec l’OL

Pour son retour, je ne pense pas qu’il s’attendait à jouer aussi rapidement. La veille de ses 35 ans, avec son club formateur. Comme toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je suis content pour lui qu’il ait pu porter ce maillot pour la première fois. En misant sur l’ADN OL cet été, le club a permis qu’il y a toujours une belle histoire à raconter.