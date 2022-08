En entrant à la 27e minute contre Ajaccio, Rémy Riou a vécu un moment plein d’émotion avec sa première sous le maillot de l’OL. Il devient par le même coup le troisième joueur le plus vieux à faire ses débuts avec le club lyonnais.

Vendredi soir au moment d’arriver face aux journalistes, Rémy Riou avait le sourire aux lèvres et ne boudait pas son plaisir. Dans le malheur d’Anthony Lopes, le gardien de but a eu la joie de goûter à ses premières minutes en tant que joueur de l’OL. Formé au club, Riou avait dû s’exiler pour jouer et est finalement revenu durant l’été, là où tout avait commencé. Il ne s’attendait sûrement pas à jouer aussi vite mais à une journée de ses 35 ans, il a enfin disputé son premier match avec l’OL.

"C’est ma première officielle sur le terrain, je suis rentré à la maison. Je suis très content mais j’ai une petite pensée pour Anthony parce qu’il avait à coeur de bien commencer la saison et il s’était préparé pour ça, a confessé l’ancien Caennais après la rencontre. Il faut être prêt et aller de l’avant pour pouvoir enchaîner dans ce début de saison."

En enfilant les gants et son maillot floqué du numéro 30, Rémy Riou a fêté son anniversaire avec quelques heures d’avance. A 34 ans, 11 mois et 30 jours, l’ancien Caennais est devenu le troisième joueur le plus âgé à faire ses débuts avec l’OL. La palme est décernée à Oscar Heisserer qui avait débuté à 36 ans, 2 mois et 3 jours, bien que ce soit d’abord sous les couleurs du LOU (1949-1950) avant de jouer pour l'OL comme précisé par le site OL Passé et Présent. Avec ses 35 ans et 10 jours, Mario Coluna devance donc d’une petite tête Rémy Riou, qui connaitra sa première titularisation à Lorient.