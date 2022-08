OL : Tagliafico, Riou et Lepenant entrent dans l’histoire du club

Contre Ajaccio, Nicolas Tagliafico, Rémy Riou et Johann Lepenant ont connu leur première officielle avec l’OL. Désormais 564 joueurs ont porté le maillot lyonnais.

C’est ce qui s’appelle des débuts réussis. Vendredi contre Ajaccio, Johann Lepenant a rayonné au milieu de terrain, au point d’être élu comme le joueur du match par la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais et de recevoir les louanges de certains coéquipiers comme Alexandre Lacazette ou Rémy Riou. "Je le connais et je sais de quoi il est capable. Il m’épate de jour en jour, a avoué le gardien. Le petit est génial, à l’écoute, respectueux et travail. Quand on est concentré et talentueux, on réussit dans la vie."

D'autres premières à venir dans la saison

Pour sa première avec l’OL, Lepenant a donc mis tout le monde d’accord avec une prestation aboutie. Comme son jeune coéquipier et ancien partenaire à Caen, Rémy Riou a connu ses débuts vendredi soir. Il lui a fallu attendre 34 ans et 364 jours pour y arriver mais le bonheur est tout aussi total pour le natif de Lyon. Auteur d’un arrêt important, le remplaçant d’Anthony Lopes a rassuré sa défense où était présent Nicolas Tagliafico. Le latéral n’a pas été le plus en vue mais il a clairement donné un aperçu de ce qu’est cette fameuse grinta argentin. En faisant leur début officiel avec l’OL, les trois Lyonnais se sont ajoutés à la longue liste des joueurs ayant porté le maillot rouge et bleu. Ils sont désormais 564 en attendant de nouvelles premières à venir pendant la saison comme celle de Mohamed El Arouch ou d'une future recrue.