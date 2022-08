Alexis Martial (ex-OL) a "grandi comme joueur et homme à l’Académie"

Cousin d’Anthony Martial, Alexis Martial est lui aussi passé par le centre de formation de l’OL. S’il n’a jamais signé professionnel, le milieu défensif assure que l’Académie a été une expérience formatrice.

Dans le football, il y a "les fils de" et le poids parfois difficile à porter pour se faire un prénom dans ce microcosme. Alexis Martial n’est pas un "fils de" mais un "cousin de" et l’expérience n’en est pas moins difficile. Le lien de parenté qu’il possède avec Anthony Martial ne lui ouvre pas que des portes, lui qui est sans club depuis plus d’un an. Néanmoins, comme l’attaquant de Manchester United, le milieu de terrain a quitté son Île de France natale pour tenter de percer à l’OL. Arrivé en U14, il a franchi les étapes jusqu’en U19 avant de mettre les voiles au Servette FC.

"Je ne retiens que des choses positives de mon passage à l’OL parce qu’en fait, c’était la préformation de la formation. J’arrivais de la banlieue parisienne et j’ai grandi là-bas, j’ai beaucoup appris, tous les formateurs que j’ai eus, Cyril Dolce, Armand Garrido pour ne citer qu’eux, j’ai beaucoup beaucoup appris, a déclaré le joueur de 21 ans à FootMercato lors du stage UNFP. Ça m’a apporté en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme car je pars à l’âge de 13 ans et je repars de Lyon à l’âge de 18 ans donc c’est une très très belle expérience, à la fois sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan humain. C’était le premier départ de la maison et ça m’a aidé dans ma trajectoire."

A la recherche d’un nouveau défi en 2022, Alexis Martial ne s’était pas vu proposer de contrat stagiaire ni professionnel en 2019. "Il faut aussi savoir qu’à Lyon, il y avait une forte concurrence. C’est une académie, il y a beaucoup de joueurs donc si tu ne sors pas vraiment du lot…" Sans regret, il a quitté l’OL et cherche désormais à se faire un prénom dans le milieu du foot.