OL : Eugénie Le Sommer célébrée par LeBron James

Partie vivre l’expérience américaine pendant quelques mois la saison dernière, Eugénie Le Sommer est rattrapée par son passé. Son premier but inscrit avec l’OL Reign refait surface, pour le plus grand plaisir de LeBron James ou encore Justin Bieber.

Elle avait qualifiée cette courte escapade de véritable "expérience de vie" au moment de son retour à Lyon. La saison dernière, Eugénie Le Sommer avait fait quelques infidélités aux Fenottes en tout début de saison. Comme Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsan, l’attaquante française avait profité de la connexion entre l’OL et l’OL Reign pour vivre une aventure en NWSL. Le prêt n’avait duré que quatre mois mais avait été un vrai succès personnel pour la Bretonne. De retour à l’OL durant l’hiver, Le Sommer a dû se ré-acclimater, pas forcément aidée par une blessure survenue lors du derby.

LeBron James et Justin Bieber sous le charme

Ça ne l’a pas empêchée d’ajouter un nouveau titre de championne de France et d’Europe à son palmarès. Mais depuis quelques jours, ce n’est pas son statut et la venue des Fenottes aux Etats-Unis qui interpellent outre-Atlantique. Non, un an après son premier but en NWSL contre Louisville, Eugénie Le Sommer voit cette réalisation redevenir virale sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l’enchaînement a de quoi faire se lever de sa chaise et c’est certainement ce qu’a dû faire LeBron James en voyant la vidéo. La star de la NBA n’en est pas revenue et la faire savoir sur les réseaux sociaux. Des compliments qui n’ont pas manqué de ravir l’attaquante de l’OL.