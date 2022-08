L'OL Reign enchaîne une troisième rencontre en huit jours contre Houston

Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après une trêve durant l'été, l’OL Reign enchaîne. De retour à Seattle, la franchise américaine affronte Houston Dash, pour un troisième match en une semaine.

Le repos attendra encore un peu. Pour la troisième fois en huit jours, les joueuses de l’OL Reign sont sur le pont pour une rencontre de NWSL. De retour au Lumem Field après un road trip de trois matchs à l’extérieur, la franchise de Seattle affronte pour la première fois de la saison Houston Dash, juste devant au classement. Incapable de gagner contre Louisville (1-1) malgré une ouverture du score précoce (2e), l’OL Reign a soufflé le chaud et le froid dans son périple hors des bases.

Avec une victoire, un nul et une défaite, les coéquipières de Jessie Fishlock n’arrivent pas à faire de série et font donc du surplace au classement. En face, Houston arrive avec le plein de confiance avec deux succès de suite et un festival offensif à chaque fois avec quatre buts inscrits. Entre la meilleure attaque de NWSL et l’une des meilleures défenses qui prendra le dessus ? Réponse à partir de minuit pour les supporters de l’OL Reign.