Formé à l’OL, Maxime Gonalons a tenté l’aventure à l’étranger avant de revenir cet été en Ligue 1. Le milieu a dévoilé l'équipe-type de ses anciens coéquipiers.

De retour en Ligue 1 après cinq ans d’absence, Maxime Gonalons aurait certainement aimé meilleur retour. Avec Clermont, le milieu de terrain a succombé sous les coups du PSG avec une manita (5-0) pour commencer cette saison. Néanmoins, l’ancien capitaine de l’OL ne cachait pas son bonheur de retrouver le championnat de France après des années en Italie et en Espagne. De retour en Ligue 1, Maxime Gonalons s’est prêté au jeu de l’équipe-type de ses anciens coéquipiers pour 90 Football. Sans vraiment de surprise, l’OL est le club le plus représenté avec 6 (ex) joueurs passés par le club lyonnais contre trois pour la Roma et deux pour le FC Séville.

Gonalons : "Lacazette sait tout faire"

S’il a hésité à mettre Anthony Lopes dans le but, choisissant finalement Alisson, le néo-Clermontois s’est permis une défense centrale composée du Policier Cris, "mon capitaine et quelqu’un qui m’a beaucoup apporté", et Samuel Umtiti. De retour à l’OL depuis cet été, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont également les honneurs dans ce onze, les deux joueurs ayant fait les 400 coups avec Gonalons jusqu’en 2017. Ayant "pris exemple" sur Jérémy Toulalan, Maxime Gonalons place un dernier Lyonnais en attaque avec Lisandro Lopez. "Il m’a vraiment épaté parce que c’est un joueur qui ne va pas spécialement très vite, pas forcément le plus technique mais avec une intelligence de jeu incroyable. Il avait cette grinta, cette envie de toujours donner le maximum."