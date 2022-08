OL : 24e penalty inscrit par Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En retrouvant le chemin des filets dès son premier match avec l’OL, Alexandre Lacazette a inscrit son 130e but avec le club lyonnais. 24 l’ont été sur penalty.

Les mauvaises langues diront qu’après cinq ans, rien n’a finalement changé pour l’OL. Anthony Lopes se retrouve coupable d’une sortie hasardeuse et voit rouge tandis qu’Alexandre Lacazette retrouve le chemin des buts sur penalty. L’étiquette qui collait à la peau de l’attaquant lors de ses dernières saisons à l’OL est rapidement revenue à la surface après le match de vendredi soir. Mais dans les faits, qu’en est-il vraiment ? Avant même son retour à l’OL durant l’été, Lacazette était déjà le Lyonnais le plus prolifique dans l’exercice avec 23 penalty réussis.

18,5% sur l'ensemble de ses buts

Il devançait largement Bernard Lacombe et ses 16 réalisations comme nous l’indique le site OL Passé et Présent. En trompant le gardien corse vendredi, le capitaine de l’OL a donc inscrit son 24e penalty avec le club lyonnais en compétition, son 101e but en Ligue 1. Au niveau des ratios, les 24 penaltys convertis représentent 18,5% de l’ensemble de ses buts. Un chiffre qui se situe dans les mêmes standards qu’un Lisandro Lopez (18,3) ou d’un Memphis Depay (18,4). Avec d’ailleurs 13 penalty sur ses 67 buts avec l’OL, Moussa Dembélé affiche un ratio (19,4) nettement supérieur à Lacazette sans que personne ne s'en offusque. C’est finalement une sorte de procès d’intention dont est victime le numéro 91 lyonnais.