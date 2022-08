OL : Cris dithyrambique envers Jean-Michel Aulas

Ayant quitté l’OL en 2012, Cris reste un supporter du club lyonnais. Malgré une fin d’aventure compliquée avec Jean-Michel Aulas, l’ancien défenseur assure n’avoir jamais eu meilleur président dans sa carrière.

L’histoire s’était un peu terminée en eau de boudin en 2012. Après huit saisons de bons et loyaux services, Cris s’était vu pousser vers la sortie par Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais n’avait pas hésité à utiliser les mots "pharaons et dinosaures" pour décrire certains anciens qui auraient plombé le groupe de l’OL. Il y a quelques mois, l’ancien défenseur était revenu sur cet épisode, estimant que la fin de l’histoire aurait pu se terminer d’une autre manière.

"J’aurai préféré qu’il me convoque dans son bureau pour me dire la vérité 'Cris, on n’est pas qualifié pour la coupe d’Europe, on ne peut pas te garder, avait déclaré le Brésilien dans des déclarations à Oh My Goal. Ou tu trouves un club ou on négocie le contrat' et peut-être que l’histoire se termine comme elle a commencé avec du respect."

S’il n’y a jamais vraiment eu de discussions sur cette affaire entre les deux hommes depuis, ce n’est pas pour autant que Cris garde de la rancoeur. L’actuel entraîneur de Le Mans est conscient du travail que Jean-Michel Aulas a réalisé depuis 35 ans et ce n’est pas la passation de pouvoir avec John Textor qui y changera quelque chose. Le président de l’OL a été un précurseur sur bien des choses.

"Je pense qu’il a tout changé dans le foot français, chez les hommes comme chez les femmes, a assuré le "Policier" sur RMC Sport. Comme personne et comme président, il va rester dans la mémoire de tout le monde car il s’est battu pour son club mais aussi pour faire progresser le championnat français ou pour les équipes qualifiées en Coupe d’Europe. C’était le meilleur président que j’ai eu, un président présent, qui sait faire, son palmarès parle pour lui."

Encore présent pour au moins trois saisons de plus, Jean-Michel Aulas aimerait très certainement remplir encore un peu cette armoire à trophées. Surtout chez les garçons.