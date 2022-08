Retraité des terrains depuis quatre ans, Tony Chapron a arbitré pendant 14 ans en Ligue 1. Le derby entre l’OL et Saint-Etienne reste le match le plus difficile à arbitrer.

En 14 ans d’expérience, il en a vu passer des anecdotes sur les terrains française. Ayant rangé son sifflet depuis maintenant quatre ans, Tony Chapron garde le contact de la Ligue 1 avec des interventions sur Canal Plus. En 216 matchs arbitrés, l’ancien homme en noir, devenu célèbre malgré lui avec son tacle sur Diego Carlos, a appris à connaitre les rouages du métier mais aussi à se faire respecter par les joueurs. Ses 784 cartons jaunes et 38 cartons rouges sont là pour en attester. L’une de ses biscottes rouges s’est une nouvelle adressée à Corentin Tolisso.

Chapron : "C'était d'une violence incroyable"

On était alors en 2017 et une bagarre générale a vu le jour sur le terrain stéphanois à la suite d’un violent tacle du milieu sur Fabien Lemoine. Un énième derby électrique dont se souvient Chapron. "Le match le plus difficile à arbitrer ? Le derby OL - ASSE. Il y a tout. Les supporters, les dirigeants, c’est explosif, assure-t-il dans L’Equipe. Pour le coup, il y a une vraie agressivité. Je crois qu’ils se montent tous un peu le bourrichon. J’ai eu le droit au tacle de Tolisso sur Lemoine, c’était d’une violence incroyable."

Avec l’interdiction de déplacement des supporters, le derby avait perdu un peu de son folklore ces dernières années. Et quand bien même les Verts sont en Ligue 2, une saison sans derby n’a pas la même saveur.