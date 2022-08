Ligue 1 : l’OL réfléchit à l’idée d’un stage durant l’hiver

Avec la Coupe du monde qui se joue en hiver, la Ligue 1 va faire relâche pendant plus d’un mois. A l’OL, l’idée d’un stage hivernal est à l’étude.

D’ordinaire, la Coupe de monde se suit en terrasse, le barbecue en pleine chauffe pour griller les saucisses. Pour l’édition 2022, il faudra revoir les plans avec un séjour dans un chalet autour d’une raclette ou fondue. En choisissant le Qatar pour organiser la Coupe du monde 2022, la FIFA a accepté le fait que la compétition se déroule en hiver pour éviter au maximum les grosses chaleurs estivales. C’est donc tout un calendrier qui a été bouleversé pour faire de la place à ce mois de compétition entre novembre et décembre.

La Ligue 1 n’a pas été exempte et va faire relâche pendant un mois et demi avec l’instauration d’un Boxing Day pendant les fêtes de Noël. Un vrai changement dont l’OL tente d’anticiper au maximum les effets négatifs. "C'est un nouveau challenge parce que personne ne connait ça. C'est bizarre mais ce n'est pas que pour l'OL mais pour tous les clubs dans le monde, avait déclaré Peter Bosz mercredi. C'est différent mais on tente de s'adapter à quelque chose qu'on n'a jamais eue."

Plus d'un mois sans Ligue 1

Relancé sur le sujet par Prime Video après la victoire contre Ajaccio (2-1), l’entraîneur lyonnais n’est clairement pas un fan de ce nouveau calendrier. Bosz estime que "ce n'est pas une bonne chose. Je pense que personne ne veut faire une Coupe du Monde en novembre/décembre." Néanmoins, Peter Bosz va devoir faire avec et si la saison vient à peine de commencer, le staff lyonnais se projette déjà vers l’hiver avec une réflexion afin de "préparer des choses pour faire un stage". Avec un match par semaine sans Coupe d'Europe, l'OL se retrouve presque bien loti dans l'affaire.