Alexandre Lacazette et Memphis Depay célébrant un but (AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES)

Auteur d’un triplé dimanche après-midi avec Lens, Florian Sotoca a réalisé un exploit que deux attaquants de l’OL avaient déjà réalisé. Alexandre Lacazette et Memphis Depay avaient également marqué trois buts lors d’une première journée de Ligue 1.

La Ligue 1 a repris ce week-end et elle a déjà démarré sous les chapeaux de roue avec des buts en veux-tu, en voilà. Pour l’OL aussi, ce exercice 2022-2023 a commencé de belles manières avec une victoire contre Ajaccio (2-1) et ce n’est pas le rouge d’Anthony Lopes qui viendra gâcher ce plaisir. Ayant joué vendredi et leader jusqu’à la victoire du PSG, samedi soir, les Lyonnais ont pu observer avec relâchement la suite de cette 1re journée avec notamment le multiplex de dimanche.

Les quatre matchs prévus ont donné lieu à 15 buts et notamment un Lens - Brest palpitant. Si Romain Del Castillo, ancien de la maison OL, a tenté de redonner espoir aux Brestois en réduisant le score à 3-2 à dix minutes de la fin, c’est bien Florian Sotoca qui s’est illustré avec un triplé. L’attaquant de Lens aurait même pu s’offrir un quadruplé s’il avait converti un penalty et rejoint la courte liste des triples buteurs sur une première journée de Ligue 1 depuis le début du millénaire.

Avant lui, Johan Audel avait réussi pareil exploit avec Valenciennes mais surtout deux joueurs de l’OL. Pour l’ouverture de la saison 2016-2017, Alexandre Lacazette avait vu triple contre Nancy. Il avait été imité quatre ans plus tard par Memphis Depay. Le Néerlandais s’était offert un triplé contre Dijon (4-1).