NWSL : l’OL Reign continue dans sa spirale négative contre Houston

Accroché par Louisville il y a quelques jours, l’OL Reign a encore laissé filer des points. Les coéquipières de Megan Rapinoe se sont inclinées 2-1 à domicile contre Houston.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Avec seulement quatre points pris sur les quatre derniers matchs, l’OL Reign n’y arrive pas. Accrochée par Louisville, une équipe pourtant dans les bas fonds de la NWSL il y a quelques jours, la franchise de l’OL Groupe comptait sur son retour à Seattle pour effacer cette désillusion. Face à la meilleure attaque du championnat qu’est Houston Dash, les coéquipières de Megan Rapinoe ont résisté mais se sont inclinées en l’espace de deux minutes. Pourtant, tout avait bien commencé pour les joueuses de Laura Harvey.

Prochain match le 14 août

Après seulement un quart d’heure de jeu, Rapinoe débloquait enfin son compteur but de la saison après une frappe à l’entrée de la surface. Le scénario parfait pour l’OL Reign face à un concurrent direct pour les places d’honneur. Ayant ensuite trouvé le poteau par Huerta, l’OL Reign a finalement craqué en l’espace de deux minutes sous les coups d’Ebony Salmon. L’attaquante de Houston a d’abord trouvé l’ouverture sur penalty (55e) avant de donner l’avantage à son équipe quelques instants plus tard (57e). Avec cette défaite, l’OL Reign recule à la 6e place et accueillera le Gotham FC, le 14 août. Une rencontre à domicile qui sera l’occasion de célébrer la venue de l’OL Féminin.