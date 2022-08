Amandine Henry avec Corinne Diacre (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Non-retenue par Corinne Diacre pour disputer l'Euro avec les Bleues cet été, Amandine Henry ne fera "jamais de croix sur l'équipe de France".

Buteuse et élue meilleure joueuse en finale de la Ligue des champions contre Barcelone, Amandine Henry plane sur le toit de l'Europe depuis ce samedi 21 mai 2022. Fraîchement sacrées au sommet du continent avec l'OL, ses cinq coéquipières en club (Renard, Mbock, Bacha, Cascarino et Malard) se sont toutes envolées avec l'équipe de France pour disputer l'Euro 2022. Mais malgré sa très bonne forme affichée en fin de saison, la milieu lyonnaise ne faisait pas partie du voyage. Non-retenue par Corinne Diacre, Amandine Henry a passé l'été à se ressourcer en famille loin des pelouses anglaises où se jouait le championnat d'Europe. Elle s'y est faite à l'idée. "Ça n’a pas été un crève-cœur, j’ai accepté le choix de la sélectionneuse. J’ai regardé les matchs à la télé en tant que supportrice. On ne va pas se morfondre, il y a pire dans la vie", a-t-elle confié dans un long entretien pour Le Progrès.

Elle croit toujours à un retour

Capitaine de la France lors de la dernière Coupe du monde, Amandine Henry s'était notamment exprimée, en novembre 2020, sur les problèmes relationnels avec la sélectionneuse des Bleues, juste après ne pas avoir été sélectionnée par cette dernière. Depuis, elle n'a plus porté le maillot tricolore. "Mais je l’ai toujours dit : tant que je jouerai au foot, je ne ferai jamais de croix sur l'équipe de France. J’y crois encore. Tout est possible, on verra bien", a-t-elle glissé dans les colonnes du quotidien régional.

Revenue au centre d'entraînement de Décines le 25 juillet dernier, la Lyonnaise de 33 ans devrait retrouver ses compatriotes, éliminées en demi-finale du dernier Euro, ce jeudi dans l'après-midi.