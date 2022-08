OL - Mercato : un espoir suisse dans le viseur ?

Fabian Rieder au duel lors de Manchester United – Young Boys (Photo by Paul ELLIS / AFP)

A son avantage avec les Young Boys de Berne, Fabian Rieder a tapé dans l’oeil de plusieurs cylindrées. Parmi elles, l’OL qui apprécierait la polyvalence du milieu de terrain suisse.

En faisant venir Alain Caveglia dans la cellule de recrutement l’hiver dernier, l’OL avait voulu profiter de son expérience et de son vécu en Ligue 2 pour aller dénicher quelques pépites. Ancien directeur sportif du SM Caen, Caveglia n’avait pas eu besoin d’aller très loin et avait soufflé le nom de Johann Lepenant à Bruno Cheyrou. Pour le moment, le pari est plutôt réussi avec des débuts prometteurs du milieu de terrain. En janvier dernier, Stéphane Henchoz est lui aussi arrivé au sein de la cellule de recrutement lyonnaise afin d’observer les championnats suisse, allemands, autrichiens et italiens. Comme Alain Caveglia, le Suisse va-t-il mettre en avant son expertise du championnat helvète ?

Comme le rapporte Blick, l’OL se serait positionné sur l’une des pépites du football suisse dans l’entrejeu. Rayonnant avec les Young Boys de Berne, Fabian Rieder (20 ans) n’a laissé personne insensible sur le Vieux Continent. Capable de jouer dans un double pivot, en sentinelle ou dans une position un peu plus avancée, l’international espoir suisse aurait séduit le board lyonnais par sa polyvalence. Néanmoins, il y aurait de la concurrence sur le dossier avec le Torino, l'Atalanta, l'Udinese, le Real Madrid et le Bayern Munich parmi les clubs intéressés. Surtout, n’étant pas vraiment une vraie sentinelle comme le recherche l’OL actuellement, le recrutement de Rieder ne semble pas une priorité. Même si un départ d’Houssem Aouar pourrait redistribuer les cartes.