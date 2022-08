Mercato : Mohamed Yattara (ex-OL) rebondit à Pau

Formé à l’OL et passé notamment par Auxerre, Mohamed Yattara revient en France. L’attaquant guinéen s’est engagé avec le Pau FC, pensionnaire de Ligue 2.

Fini l’exode pour Mohamed Yattara. Parti en Chine en septembre 2020 après trois saisons à l’AJ Auxerre en Ligue 2, l’attaquant guinéen fait son retour en France. Formé à l’OL mais n’ayant pas réussi à se faire une vraie place malgré certaines attentes (23 matchs, 3 buts), Yattara retrouve une Ligue 2 qu’il connait bien. Avec 37 buts en 127 matchs dans l’antichambre de la Ligue 1, le Guinéen va tenter d’améliorer ses statistiques lors de deux prochaines saisons.

A la recherche d’un club, l’ancien Lyonnais s’est engagé pour deux ans avec le Pau FC, actuellement 16e du championnat avec seulement deux points en trois matchs. Une arme offensive de plus pour le club palois dans sa quête du maintien même si Mohamed Yattara va devoir retrouver du rythme. Victime d’une rupture des ligaments croisés en mai 2021, il n’a plus rejoué depuis et s’entretenait physiquement notamment dans les installations d’Auxerre, son ancien club.