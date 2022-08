OL : Malo Gusto et Sinaly Diomandé parmi les absents du jour

A deux jours de la réception de Troyes, Peter Bosz n’a pas pu compter sur un groupe au complet. Pendant que Moussa Dembélé s’est entraîné normalement, trois absences dont celle de Malo Gusto étaient à déplorer.

L’absence de match le week-end dernier avait au moins eu du bon sur certains points. Pas totalement remis de sa blessure musculaire, Moussa Dembélé a pu travailler tranquillement pour revenir dans le groupe lyonnais. A deux jours de la réception de Troyes au Parc OL, l’attaquant lyonnais a participé normalement à la séance de mercredi avec un groupe de 20 joueurs. Néanmoins, ce sont bien des absences qui ont interpellé durant le quart d’heure ouvert aux médias. Déjà unique solution à son poste après le départ de Léo Dubois à quinze jours de la fin du mercato, Malo Gusto était absent. Le club n’en a pas encore donné la raison mais Peter Bosz devrait en dire un peu plus lors de sa conférence de presse à 11h.

El Arouch avec la réserve

Gusto n’était pas l’unique joueurs à manquer à l’appel ce mercredi. Déjà embêté par quelques pépins durant la préparation, Sinaly Diomandé n’était pas là tout comme Jérôme Boateng. Ayant participé à la rencontre amicale de la réserve samedi dernier, Mohamed El Arouch était bien au centre d’entraînement de Décines mais pas avec le groupe professionnel. Il a été aperçu quelques mètres plus loin en pleine préparation collective avec le groupe de Gueïda Fofana et Jérémie Bréchet pour la reprise du championnat de National 2 samedi. Enfin, entre blessure et instance de départ, Julian Pollersbeck n’a lui pas pris part à l’entraînement des gardiens aux côtés d’Anthony Lopes, toujours suspendu contre Troyes, Rémy Riou et Kayne Bonnevie. Depuis un mois, Peter Bosz regrette l’effectif pléthorique à sa disposition mais les pépins des uns et des autres montrent que l’abondance de biens ne nuit jamais.

Le groupe présent mercredi : Lopes, Riou, Bonnevie - Mendes, Da Silva, Lukeba, Henrique, Ozkaçar, Tagliafico, Lepenant, Caqueret, Tolisso, Aouar, Reine-Adelaïde, Paquetà, Tetê, Faivre, Kadewere, Toko Ekambi, Cherki, Barcola, Dembélé, Lacazette