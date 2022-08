OL : un report accommodant pour Dembélé et d'autres Lyonnais

Si le report de la rencontre entre Lorient et l'OL est regrettable, il pourrait tout de même permettre à certains joueurs de revenir ou de parfaire leur condition physique, à l'image de Pollersbeck, Tolisso ou encore Dembélé.

Si rien ne remplace la compétition, le report du match entre Lorient et l'OL n'est pas totalement une mauvaise chose pour tous les joueurs de l'Olympique lyonnais. En effet, en ce moment de la saison où la condition physique est encore à parfaire, cela doit permettre à Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et à Moussa Dembélé, présents à l'entraînement mais touchés par des blessures récemment, de bénéficier de temps supplémentaire pour revenir plus sereinement avant de défier Troyes vendredi prochain (21h). Il en va de même pour Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde.

2 entraînements pour compenser

En l'absence d'Anthony Lopes pour suspension, Rémy Riou doit assurer l'intérim. Mais derrière le portier, Julian Pollersbeck et Kayne Bonnevie sont en lice pour la place sur le banc en attendant le retour du gardien portugais. L'Allemand, légèrement touché et absent de la séance de vendredi, pourrait en profiter pour lui aussi se refaire une santé.

Pour les autres, un match aurait bien évidemment permis de poursuivre sur le rythme des dernières semaines, mais il faudra s'en accommoder avec les deux entraînements du week-end.