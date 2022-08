Mercato - Tottenham : Tanguy Ndombele (ex-OL) pourrait rejoindre Naples

Revenu à Tottenham après son prêt à l'OL, Tanguy Ndombele n'entre plus dans les plans du club anglais. Il pourrait signer à Naples cet été.

Cela fait maintenant un moment que Tanguy Ndombele n'est plus vraiment considéré à Tottenham. Le milieu de terrain n'a joué aucun match de préparation, et il n'était pas non plus dans le groupe lors de la première journée de Premier League face à Southampton (4-1). A la recherche d'un nouveau club, il pourrait rejoindre Naples lors du mercato.

En effet, Sky Sports et L'Equipe révèlent que les Spurs ont autorisé leur joueur à parler avec d'autres formations. L'international français négocierait actuellement avec l'écurie italienne. Ses représentants auraient d'ailleurs rencontré les dirigeants napolitains vendredi. Les discussions entre les deux équipes tourneraient autour d'un prêt avec une option d'achat.

15 matches avec l'OL la saison dernière

Lors de la deuxième partie de saison dernière, Ndombele avait déjà été transféré épisodiquement à l'Olympique lyonnais. Il avait joué 15 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs rhodaniennes.