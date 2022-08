Mercato - OL : Emma Holmgren sur le départ ?

Avec quatre gardiennes pour trois places, l’OL doit dégraisser dans ce secteur. Avec Christiane Endler titulaire presque indiscutable et Alyssia Paljevic qui vient de prolonger, le choix se fera entre Sarah Bouhaddi et Emma Holmgren. Cette dernière aurait des touches du côté de l’Angleterre.

Chez les garçons, il y a un embouteillage au milieu de terrain et Peter Bosz souhaite dégraisser au maximum son effectif avant la fin du mercato. Chez les féminines, il y a également des problèmes de riches pour Sonia Bompastor que ce soit dans l’entrejeu avec le renfort estival de Sara Däbritz mais aussi dans les buts. L’entraîneure de l’OL l’avait confié à Olympique-et-Lyonnais, le poste de gardienne de but est celui qui devrait subir quelques modifications dans les semaines à venir.

"Au niveau des départs, l’effectif actuel devrait terminer la saison avec nous. Il y a la situation des gardiennes qui reste un point d’interrogation, avait-elle annoncé au moment de la reprise. On en a actuellement 4 et le staff n’en veut que trois donc on est en train de voir avec elles quelle situation sera la mieux pour elles et pour nous."

Sans vraiment prendre de risques, on peut logiquement dire que Christiane Endler est amenée à être une nouvelle fois la titulaire dans le but lyonnais cette saison. Reste à savoir qui sera la doublure de la Chilienne, Alyssia Paljevic (20 ans) étant très certainement amenée à être la 3e gardienne après sa prolongation fin juillet. Le duel se joue donc entre Sarah Bouhaddi et Emma Holmgren. D’après The Telegraph, la gardienne suédoise (25 ans) ne manque pas de courtisans notamment en Angleterre avec Leicester. Pour le moment, rien de concret mais Holmgren serait peut-être bien la principale candidate à un départ d’ici les prochaines semaines.