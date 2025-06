OL Lyonnes : le calendrier de Tarciane (Brésil) à la Copa America

Tarciane, internationale brésilienne et nouvelle joueuse de l’OL (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La sélection du Brésil va poser ses valises en Équateur pour disputer la Copa America 2025. La Lyonnaise Tarciane sera de la partie.

Du 12 juillet au 2 août 2025, le Brésil d'Arthur Elias participera à la Copa America en Équateur. Dix nations s'affronteront pour cette dixième édition. La défenseure de l'OL Lyonnes, Tarciane, fait partie de l'aventure avec la Seleção. Les Brésiliennes font figure de grandissimes favorites pour la simple et bonne raison qu'elles ont remporté les quatre dernières compétitions (2010, 2014, 2018, 2022). Sur les neuf éditions, elles ont gagné à huit reprises. Une domination sans partage, ou presque, puisque seule l'Argentine possède un titre glané en 2006.

Dans l'optique de préparer la Copa America, les joueuses d'Arthur Elias ont disputé trois matchs amicaux. Une double confrontation face au Japon couronnée de succès : 3-1 le 31 mai et 2-1 le 3 juin. Et plus récemment, une défaite contre l'équipe de France 3-2, le vendredi 27 juin. Tarciane est entrée à la 85e minute de jeu lors de cette rencontre.

Finir à l'une des deux premières places

Lors de l'épreuve sud-américaine, la défenseure centrale et ses coéquipières affrontera la Bolivie, le Paraguay, le Venezuela et la Colombie dans la poule B. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales de la compétition. Comme les joueuses d'OL Lyonnes retenues pour l'Euro, elle ne sera pas tout de suite de retour à Décines. Jonatan Giraldez et son staff attendent les Lyonnaises le 21 juillet pour la reprise.

Le programme de Tarciane à la Copa America (heure française)

Brésil - Venezuela, lundi 14 juillet, 2 heures

Bolivie - Brésil, mercredi 16 juillet, 23 heures

Paraguay - Brésil, mercredi 23 juillet, 2 heures

Brésil - Colombie, samedi 26 juillet, 2 heures