(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

L'UEFA a annoncé ce lundi le report de son évaluation concernant le potentiel conflit d'intérêts entre l'OL et Crystal Palace en Ligue Europa. Pour l'heure, Eagle Football a des parts dans les deux clubs.

Si ça bouge à la direction de l'OL, le reste est pour l'instant à l'arrêt, ou presque. En attendant de recevoir la décision motivée de la DNCG pour faire appel de sa rétrogradation en Ligue 2, il doit également échanger avec l'UEFA. Cette dernière surveille en effet sa situation de très près, et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, ses soucis financiers. Un dossier qui pourrait être réglé. Vendredi dernier, le club avait indiqué avoir trouvé un accord pour participer à la Ligue Europa. Certes, il faudra s'acquitter d'une lourde punition, mais s'il reste en Ligue 1 (un gros si), il pourra jouer la C3, comme en 2024-2025.

Besoin de temps "sur ce cas de propriété multiclubs"

Autre souci, même s'il sera moins impacté par cet aspect, le possible conflit d'intérêts avec Crystal Palace. Un dossier scrupuleusement observé par l'instance européenne. Ce lundi, cette dernière a informé qu'elle reportait sa décision sur ce sujet. Elle précise que "de plus amples informations sur ce cas de propriété multiclubs et sur cet accord de règlement seront communiquées en temps voulu."

Eagle Football est en passe de céder ses parts (45%) dans la formation anglaise à Wood Johnson. Encore faut-il que cette vente devienne effective. Une transaction en cours qui doit faire l'objet de vérifications en outre-Manche. Il faudra donc patienter pour les Eagles avant de savoir s'ils disputeront la Ligue Europa.